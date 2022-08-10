Сенатор Джим Ріш бере участь у слуханнях на засіданні Комітету з міжнародних відносин, Вашингтон, 26 квітня 2022 року Сенатор Ріш заявив про необхідність модернізації ядерного арсеналу США Ріш, який представляє в Сенаті Республіканську партію, прокоментував рішення Москви про призупинення американських інспекцій російських ядерних об'єктів Рішення Москви про призупинення американських інспекцій російських ядерних військових об'єктів […] Сообщение Сенатор Ріш заявив про необхідність модернізації ядерного арсеналу США появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.