Андрей Каприн объяснил рост онкозаболеваний после пандемии

Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн сообщил, что рост онкозаболеваний после пандемии связан с временным ограничением диспансеризации и скрининга в 2020 году.
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