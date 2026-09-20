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Царьград

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Андрей Каприн объяснил рост онкозаболеваний после пандемии

Андрей Каприн объяснил рост онкозаболеваний после пандемии

Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн сообщил, что рост онкозаболеваний после пандемии связан с временным ограничением диспансеризации и скрининга в 2020 году.

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