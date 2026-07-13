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Ученые выяснили, почему детей в христианской Скандинавии хоронили вместе с чужими взрослыми

Ученые выяснили, почему детей в христианской Скандинавии хоронили вместе с чужими взрослыми

На протяжении десятилетий археологи нередко придерживались одного простого правила: если в средневековой могиле вместе покоятся останки взрослого и ребенка, то, скорее всего, это родители и дети либо близкие родственники.

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