Главное за день в Петербурге 16 августа: программа кандидата в губернаторы Александра Беглова и крупный пожар в Мурино

Что произошло в нашем городе в пятницу Власть Сегодня кандидат в губернаторы Петербурга Александр Беглов выступил на конференции Санкт-Петербургского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» и представил программу развития города на ближайшие пять лет.