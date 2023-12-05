Профилактические визиты вместо плановых проверок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2024 году в организациях здравоохранения, социального обслуживания и общественного питания детей плановые проверки будут заменены профилактическими визитами.
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