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Первые фото новой Skoda Superb

Первые фото новой Skoda Superb

Следующее поколение чешского флагмана появится на конвейере в 2023 году. На изображениях представлена ​​решетка радиатора компании характерной формы с вертикальными пластинами, фары с несколькими диодными элементами и Г-образные задние фонари.

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