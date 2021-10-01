Первые фото новой Skoda Superb

Следующее поколение чешского флагмана появится на конвейере в 2023 году. На изображениях представлена решетка радиатора компании характерной формы с вертикальными пластинами, фары с несколькими диодными элементами и Г-образные задние фонари.
Следующее поколение чешского флагмана появится на конвейере в 2023 году. На изображениях представлена решетка радиатора компании характерной формы с вертикальными пластинами, фары с несколькими диодными элементами и Г-образные задние фонари.
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