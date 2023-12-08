Многие жизненные проблемы связаны с тем, что мы не умеем охранять свое личное пространство.

Личные границы – необходимый элемент защиты своей психики в современном мире. Большинство психологических проблем возникает тогда, когда человек не способен самостоятельно определить границы своего внутреннего пространства.
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