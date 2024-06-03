Познер объяснился за свое выступление с Ургантом в Амстердаме

Познер ответил на претензии депутатов из Нидерландов! Мероприятие сопровождалось чередой скандалов.Небольшой тур Владимира Познера и Ивана Урганта по Европе оказался не таким спокойным, как, вероятно, на это могли надеятся знаменитости.
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