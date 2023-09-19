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Chery создаст новую линейку автомобилей: опубликовано изображение первого автомобиля марки

Chery создаст новую линейку автомобилей: опубликовано изображение первого автомобиля марки

Седан Fengyun A9 2024 от компании Chery должен поступить в продажу в Китае до конца этого года. Производитель возродил название Fengyun, под которым до 2006 года выпускался седан, являющийся предшественником знакомого в России «Чери Амулет».

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