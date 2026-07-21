Зарплата и смелость: опрос показал, кто в Твери готов говорить с начальством о деньгах

Каждый пятый работающий житель Твери не решается просить прибавки к зарплате — данные опроса SuperJob По результатам опроса сервиса SuperJob, 22 % трудоустроенных жителей Твери, даже будучи уверенными в своей недооценённости, не намерены обращаться к руководству с просьбой о повышении зарплаты.
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