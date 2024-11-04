Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Постпред Израиля сообщил о прекращении сотрудничества с БАПОР

Постпред Израиля сообщил о прекращении сотрудничества с БАПОР

Постоянный представитель Государства Израиль при ООН Дани Данон заявил, что его страна официально уведомила Генеральную ассамблею о прекращении сотрудничества с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ).

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