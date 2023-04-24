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Блинд уйдет из «Баварии» летом. Клуб не планирует продлевать контракт

Блинд уйдет из «Баварии» летом. Клуб не планирует продлевать контракт

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» не будет продлевать контракт с Блиндом. Агенты игрока уже изучают трансферный рынок – у защитника есть несколько вариантов продолжения карьеры.

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