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Захарова высмеяла сообщения о переброске войск Эстонии к России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла публикацию Financial Times (FT) о переброске эстонских войск и вооружений к российской границе.

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