Армия Израиля заявила, что заняла территории в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля сообщила, что ее 7-я бригада к настоящему моменту заняла ряд территорий в центре города Хан-Юнис, расположенного на юге сектора Газа, и нашла в том районе около тридцати подземных шахт.
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