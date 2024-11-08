Финский антифашист Йохан Бекман получил российский паспорт

Российский паспорт вручили финскому общественному деятелю, доктору общественно-политических наук, историку Йохану Бекману сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Республике Карелия, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 8 ноября в Telegram-канале.
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