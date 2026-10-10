Певица Приходько осудила принуждение к использованию украинского языка

Украинская певица Анастасия Приходько осудила принуждение к использованию украинского языка и назвала позицию Киева «политической манипуляцией».
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