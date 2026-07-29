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Царьград

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Российские структуры сообщили об ограничениях на похороны в Чернигове

Российские структуры сообщили об ограничениях на похороны в Чернигове

В Черниговской области сотни тел военнослужащих ВСУ остаются в моргах. Российские силовые структуры сообщают, что их не выдают родственникам из-за ограничения на проведение похорон, позволяющего не более пяти в день.

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