Российские структуры сообщили об ограничениях на похороны в Чернигове

В Черниговской области сотни тел военнослужащих ВСУ остаются в моргах. Российские силовые структуры сообщают, что их не выдают родственникам из-за ограничения на проведение похорон, позволяющего не более пяти в день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии