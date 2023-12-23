Пристойно и свирепо протекала: как Волга стала русской рекой

Исследование британского историка Дженет Хартли содержит массу сведений исторического, этнографического и экономико-географического характера о Волге как одной из величайших рек в мире, «наряду с Амазонкой, Нилом и Миссисипи».
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