В рязанском Лесопарке прошёл масштабный спортивный фестиваль

Тысячи жителей и гостей города стали свидетелями невероятных спортивных состязаний Спортсмены боролись за звание сильнейшего в таких направлениях: пауэрлифтинг; силовой экстрим; кроссфит; армрестлинг; ММА.
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