Аналитики ЦМАКП заявили о рисках стагфляции из-за высокой ставки ЦБ

Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что повышенная ключевая ставка Центробанка РФ и возможность ее роста в будущем провоцируют риски спада российской экономики в ближайшее время с переходом в стагфляцию.