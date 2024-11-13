Аналитики ЦМАКП заявили о рисках стагфляции из-за высокой ставки ЦБ

Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что повышенная ключевая ставка Центробанка РФ и возможность ее роста в будущем провоцируют риски спада российской экономики в ближайшее время с переходом в стагфляцию.
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