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В ЕП выразили озабоченность вмешательством Байдена в энергоснабжение ЕС

В ЕП выразили озабоченность вмешательством Байдена в энергоснабжение ЕС

Соглашение, заключенное между Соединенным Штатами и Германией по части запуска российского газопровода «Северный поток – 2», свидетельствует о вмешательстве администрации американского президента Джо Байдена во внутренние дела Евросоюза (ЕС).

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