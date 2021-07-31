В ЕП выразили озабоченность вмешательством Байдена в энергоснабжение ЕС

Соглашение, заключенное между Соединенным Штатами и Германией по части запуска российского газопровода «Северный поток – 2», свидетельствует о вмешательстве администрации американского президента Джо Байдена во внутренние дела Евросоюза (ЕС).
Соглашение, заключенное между Соединенным Штатами и Германией по части запуска российского газопровода «Северный поток – 2», свидетельствует о вмешательстве администрации американского президента Джо Байдена во внутренние дела Евросоюза (ЕС).
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