Целью США и их сателлитов является нанесение России стратегического поражения, и для этого они продолжают разжигать конфликт на Украине, заявил президент России Владимир Путин в своей статье для северокорейской газеты «Нодон синмун», текст которой опубликован 18 июня на сайте Кремля.