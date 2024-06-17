Целью США и их сателлитов является нанесение России стратегического поражения, и для этого они продолжают разжигать конфликт на Украине, заявил президент России Владимир Путин в своей статье для северокорейской газеты «Нодон синмун», текст которой опубликован 18 июня на сайте Кремля.
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