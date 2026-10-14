Министр финансов Антон Силуанов представил планы по расходам и доходам страны, особое внимание уделив поддержке участников специальной военной операции и их семей.
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