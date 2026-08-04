«Альтернативы нет»: в Киеве призвали любой ценой восстановить работу портов Из-за остановки работы черноморских портов на Украине останавливаются предприятия и падает экспорт.
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«Альтернативы нет»: в Киеве призвали любой ценой восстановить работу портов Из-за остановки работы черноморских портов на Украине останавливаются предприятия и падает экспорт.
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