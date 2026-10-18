В нижегородском аэропорту «Чкалов» 18 октября изменилось расписание шести рейсов, включая вылеты в Санкт-Петербург, Москву и Анталью.
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