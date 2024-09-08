Федорищев набрал больше 79% голосов избирателей: на посту врио губернатора Самарской области он оказался самым молодым из действующих глав субъектов РоссииПосле обработки 100% протоколов, губернатором Самарской области стал Вячеслав Федорищев от «Единой России».
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