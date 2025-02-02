Марков: во Франции Макрона давно подозревают в нетрадиционной ориентации

Французский президент Эммануэль Макрон вряд ли столкнется с падением рейтингов внутри страны из-за расследования американской журналистки Кэндис Оуэнс, которая доказала, что его супруга Брижит Макрон якобы могла родиться мужчиной.
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