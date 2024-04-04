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Елена Пустовойтова. Рабство XXI века: Британия и её постколониальный синдром

Елена Пустовойтова. Рабство XXI века: Британия и её постколониальный синдром

Расизм и ксенофобия – неизменные признаки «старейшей демократии мира»Одним из побочных следствий Brexit в Великобритании стала проблема возрождения рабства, хорошо маскируемая властями за хлопотами по разводу с Брюсселем.

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