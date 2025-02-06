По словам Зеленского, за время боевых действий ВСУ потеряли 45,1 тыс. убитыми. С этими цифрами категорически не согласился журналист БойкоВладимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что за время боевых действий ранения получили около 390 000 человек.
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