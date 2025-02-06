Боевик ВСУ поймал Зеленского на гнусной лжи: "У нас в два раза больше потерь"

По словам Зеленского, за время боевых действий ВСУ потеряли 45,1 тыс. убитыми. С этими цифрами категорически не согласился журналист БойкоВладимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что за время боевых действий ранения получили около 390 000 человек.