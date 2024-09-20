Медсестру на Камчатке осудили за подделку сертификатов о вакцинации от ковида

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор медсестре, обвиняемой в выдаче фиктивных сертификатов о вакцинации от коронавируса за вознаграждение, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю.
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