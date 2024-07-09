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Врачи назвали три продукта, которые губят сосуды наравне с ложками сахара

Врачи назвали три продукта, которые губят сосуды наравне с ложками сахара

Врачи привели аргументы в пользу того, чтобы ради здоровья отказаться от некоторых продуктов. Пытаться сделать их полезными – не получится Как отметила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова, частое употребление переработанного мяса (колбаса, ветчина, сосиски, бекон) провоцирует сразу три опасных недуга – диабет, рак толстой кишки, сердечно-сосудистые заболевания.

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