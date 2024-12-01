"Известия": в России зафиксировали рост заболеваемости микоплазменной пневмонией

В России растет число заболевших микоплазменной пневмонией. Об этом "Известиям" сообщил директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории "ЛабКвест", кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии