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Писатель-русофоб доволен: Теперь Зеленский стал хорошим актером

Писатель-русофоб доволен: Теперь Зеленский стал хорошим актером

Президент Украины изменил свою позицию и окончательно встал на антироссийские рельсы в 2022 году. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью тесно связанному с посольством США антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил украинский писатель и оголтелый русофоб Юрий Андрухович, признавший, что позитивно относится к президентству Петра Порошенко.

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