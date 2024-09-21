Президент Украины изменил свою позицию и окончательно встал на антироссийские рельсы в 2022 году. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью тесно связанному с посольством США антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил украинский писатель и оголтелый русофоб Юрий Андрухович, признавший, что позитивно относится к президентству Петра Порошенко.