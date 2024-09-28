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Царьград

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Удвоенная выплата к страховой пенсии: Когда выплатят, кто может рассчитывать, как получить

Удвоенная выплата к страховой пенсии: Когда выплатят, кто может рассчитывать, как получить

Пенсионеры могут рассчитывать на удвоенную выплату к страховой пенсии.Удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости могут получить некоторые категории граждан.

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