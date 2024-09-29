ЦПВС: ВКС РФ нанесли удары по 21 выявленному месту базирования боевиков в Сирии

ВКС России в Сирии нанесли удары по пунктам базирования боевиков. Об этом сообщил на пресс-конференции замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк, передает РИА Новости.
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