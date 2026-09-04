БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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26 тысяч километров: Китай строит Великое кольцевое шоссе

26 тысяч километров: Китай строит Великое кольцевое шоссе

Новая магистраль пройдет вдоль границ 12 государств. Она пересечет Гималаи, Памир, Каракорум, Тянь-Шань Дмитрий Капустин Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС Пекин официально приступил к реализации одного из самых амбициозных инфраструктурных проектов в истории человечества.

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