В Киеве и четырех областях Украины в ночь на вторник объявляли воздушную тревогу

В ночь на вторник, 30 мая, в Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Соответствующая информация была опубликована на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.
Популярные статьи
- В Жуковском лишают единственного жилья уникального специалиста в области авиастроения
- Сенатор Джабаров об украинской идее переименовать Грузию в Сакартвело: похоже, Верховная Рада превращается в «сборище идиотов»
- Спикер МИД РФ Захарова о критике Киссинджера Зеленским: «Монстрик начал скалиться на создателей»
Свежие комментарии