Аргументы недели

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В Киеве и четырех областях Украины в ночь на вторник объявляли воздушную тревогу

В ночь на вторник, 30 мая, в Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Соответствующая информация была опубликована на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.

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