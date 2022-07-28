Мы соседи по планете

4 075 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon17 Влад
    Много раз бывал в Петровском парке. Очень хорошее место.Рига — русский го...
  • Homo Sapiens
    люблю эту студию! Но особенно нравится мульт про морского джинна, вот тот, в стилистике эстрадного концерта, рыбоголо...Самый бесстыжий с...
  • Константин Белимов
    Просто красава и на простой машинке, это действительно необыкновенно, а наши жалуются что нет идей!Феноменальный Чел...

Табуретовка, бензиновка и говеновка: как «выживали» советские забулдыги 80-х

Табуретовка, бензиновка и говеновка: как «выживали» советские забулдыги 80-х

Спасибо партии родной, что нету водки в выходной! Но ты не плачь, моя Маруся, — одеколона я напьюся! Такого рода поэзией стал пополняться русский фольклор во второй половине 80-х годов, когда Горбачев развернул масштабную антиалкогольную кампанию.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх