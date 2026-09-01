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Наш район Южнопортовый

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Новая школа на 500 мест с дошкольным отделением открылась в Южнопортовом районе

Новая школа на 500 мест с дошкольным отделением открылась в Южнопортовом районе

Новое здание школы им. В.В. Маяковского на Новоостаповской улице, дом 7, строение 3 открылось в Южнопортовом районе накануне 1 сентября.

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