Власти Брянской области продлили запрет на посещение лесов

Управление лесами Брянской области опубликовало приказ о пролонгации ограничений на посещение лесов. Как пояснили в ведомстве, за последнее время в регионе осложнилась лесопожарная обстановка в лесах, поэтому необходимо исключить риск возникновения новых очагов природных пожаров.