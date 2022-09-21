Физики подводят промежуточные итоги изучения свойств хиггсовского бозона

Десятилетие открытия бозона Хиггса и некоторое затишье перед ожидающимся потоком новых данных коллайдера стали для физиков удобным моментом, чтобы подвести промежуточные итоги исследований бозона Хиггса на основе всей статистики сеанса LHC Run 2.
Десятилетие открытия бозона Хиггса и некоторое затишье перед ожидающимся потоком новых данных коллайдера стали для физиков удобным моментом, чтобы подвести промежуточные итоги исследований бозона Хиггса на основе всей статистики сеанса LHC Run 2.
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