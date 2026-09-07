В России не ждут скорого возобновления промышленного вылова осетровых

Российский рынок осетровых в обозримой перспективе останется зависимым от аквакультуры: президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что естественные запасы этих рыб всё ещё не восстановились до уровней, позволяющих вернуть полноценный промышленный вылов.