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Жительница Алтая отдала мошенникам 650 тысяч, чтобы защититься от мошенников

Жительница Алтая отдала мошенникам 650 тысяч, чтобы защититься от мошенников

Жительница Алтая отдала мошенникам 650 тысяч, чтобы защититься от мошенников Полицейские возбудили уголовное дело Молодая жительница Троицкого района Алтайского края стала жертвой мошенников и лишилась 650 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по региону.

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