Жительница Алтая отдала мошенникам 650 тысяч, чтобы защититься от мошенников Полицейские возбудили уголовное дело Молодая жительница Троицкого района Алтайского края стала жертвой мошенников и лишилась 650 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по региону.