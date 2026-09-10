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Пятый канал

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Производство красной икры в России рухнуло в три раза

Производство красной икры в России рухнуло в три раза

Объемы красной икры, поступившей в оборот в России с мая по сентябрь этого года, оказались втрое меньше, чем годом ранее: если в 2025-м за этот период было введено 7,66 тысячи тонн, то теперь — лишь 2,6 тысячи.

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