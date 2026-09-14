Пять главных научных открытий недели с 7 по 13 сентября 2026 года

Ученые продолжают искать способы продлить активную жизнь человека, научиться раньше выявлять опасные заболевания и понять, как управлять процессами старения организма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВМ Госдума поддержал...
- АЗ Зеленский готовит...
- ЮГ Затулина выбрали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым