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Пять главных научных открытий недели с 7 по 13 сентября 2026 года

Пять главных научных открытий недели с 7 по 13 сентября 2026 года

Ученые продолжают искать способы продлить активную жизнь человека, научиться раньше выявлять опасные заболевания и понять, как управлять процессами старения организма.

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