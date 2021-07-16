Согласилась взять внука на дачу, пока сын с женой в отпуске, и не справилась: требует забрать

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяСогласилась взять внука на дачу, пока сын с женой в отпуске, и не справилась: требует забрать– …А я даже и не знала, что у соседки по даче внук есть! – рассказывает шестидесятилетняя Ольга Тимофеевна.Вернуться к статье5НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьтатьяна поздееваСудя по всему у ребенка проблемы со здоровьем. И не малые.. Его необходимо показать детскому неврологу и психиатру. Такие симптомы бывают у детей с признаками аутизма. Это не шутки.Татьяна ЧувьюроваНазывается "немято тело попало в дело". Либо мать просто не занималась воспитанием ребенка, либо ребенок нездоров, мать знала об этом и поэтому не давала общаться с бабушкой. Не знают - значит нет такого. Позиция страуса. Знакома с таким, к сожалению. На две недели надо просто забросить все работы и заниматься только ребенком. Постараться дать ему основные навыки - проситься в туалет, есть самому, научить играть в любые игры. Неплохо бы было показать психологу, но у бабушки нет таких прав - наверняка родители не оформили на нее доверенность. И ни в коем случае не связываться с опекой и полицией, если не хочет оказаться без сына. Он такого точно не простит.lev birjukovА у меня два внука на даче! Ребята озорные, как я в детстве .я в них души неlev birjukov... нечаю! Нужно быть проще, и внуки к тебе потянутся ..Tania ЕременкоУ нас два внука - сразу умные росли и послушные, но родилась внучка- это нЕчто. Непослушная, избалованная. Это всё сынок виноват - любит до безумия, нет ей ни в чём отказа. Две недели перевоспитывала на даче, убеждала и говорила, что можно и что нельзя. Строга была, а хотелось прижимать и целовать, как папа. Помогли сказки и разъяснения, что нельзя папу перебивать , если он разгноваривает с кем-то, нельзя не слушаться, много всяких нельзя и можно. Девочка стала совсем другая. Сын спросил, что я с дочкой сделала, приехали на выходные и девочку не узнали. Конечно, надо ребенком заниматься, воспитывать. А если он с отклонением, то лучше к врачу. Хотя... уже не поможет, думаю.Комментировать
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