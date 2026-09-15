Ученые предупредили о риске распространения штамма-мутанта туберкулеза в России

Ученые предупредили о риске распространения штамма-мутанта туберкулеза в РоссииРоссийские ученые считают, что устойчивые к антибиотикам бактерии туберкулеза SIT266 и штамм EurA1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Срочно: перестано...
- Протесты вышли за...
- «Внезапная тяжела...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым