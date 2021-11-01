Запасы газа в ЕС и инфляция в России - инвестиционный обзор ДФО, страны, мира

ИА AmurMedia представляет ключевые события в мире инвестиций с 1 по 5 ноября — в обзоре, подготовленном экспертами Фридом Финанс.
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