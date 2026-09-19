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Русская Семёрка

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Почему СССР отказался от идеи лунной базы в 1970-х

Официально об этом не объявляли — просто перестали упоминать. А в феврале 1976 года постановление о создании многоразовой системы «Энергия — Буран» задним числом закрыло и программу Н1-Л3, работы по которой остановились двумя годами раньше.

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