Подлодки "Амур 950", перспективы на рынке вооружений Те самые японские станки, с которых всё началось.
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Подлодки "Амур 950", перспективы на рынке вооружений Те самые японские станки, с которых всё началось.
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